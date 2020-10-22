KPSS 3.10 maddesi nedir? KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır ne demek?
KPSS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebildi. Bazı adaylar KPSS sonuçlarınız açıklanmamıştır şeklinde bir ifade ile karşılaştılar. KPSS 3.10 maddesi gereğince puan bazı adayların puanları hesaplanmadı.
KPSS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. Sonuçlarını öğrenmek için sisteme giren adaylardan bazıları "Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır." şeklinde bir açıklamayla karşılaştılar. Peki KPSS 3.10 maddesi nedir?
KPSS PUANLARINIZ HESAPLANMAMIŞTIR NE DEMEK?
"Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır." açıklamasında yer alan madde şu şekilde:
KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?
Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
KPSS için hesaplanabilen birçok puan türü vardır ve siz hesaplanmasını istediğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir (1) ham puan yapmalısınız. Testi tamamen boş bırakır veya eksi nete düşerseniz puanınız hesaplanmaz.