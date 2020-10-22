KPSS hemşirelik puan türü nedir? Hemşirelik KPSS P3 nedir, nasıl hesaplanır?

KPSS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bazı adaylar KPSS hemşirelik puan türü ile tercih yapacaklar. KPSS P3 puan hesaplama hemşirelik puanını belirliyor.

KPSS HEMŞİRELİK PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS Genel Kültür – Genel Yetenek sınavına giren hemşire adaylarının atama gerçekleştirilmesi için P3 puan türü altında ortalama olarak 69-73 puan almaları yeterli olacaktır.

KPSS P3 HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için "çift" yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür

NOT: Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.

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