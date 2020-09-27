Bugün ne sınavı var? 27 Eylül bugün sınav var mı?

Geçen hafta KPSS sınavlarını gerçekleşmesi sebebi ile vatandaşlar sınav takvimini merak etmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınavlar düzenleniyor. Sabah saatlerinde düzenlenen sınavlar, bazen iki oturum halinde yapılıyor. Peki, bugün ne sınavı var?

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Sabah saat 10:15'de başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YDS sınavı bugün yapılacak. Sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Adaylar sınav binasına saat 10.00 itibarıyla alınmayacaklar.

YDS sınav süresi ise 180 dakika olarak belirlendi. Adaylar 180 dakika içerisinde 80 soruyu yanıtlayacaklar.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.