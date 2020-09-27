YDS soruları nasıldı? YDS 2020 soruları zor muydu, kolay mıydı?

YDS 2020 sorularının nasıl olduğuna yönelik karşılaştırma yapmak isteyen kişiler bulunuyor. Bugün sabah saat 10:15 itibarıyla başlayan sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika verildi. Dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle YDS sınavı 27 Eylül pazar gününe ertelenmişti. Heyecanlı sınav maratonundan çıkan adaylar, YDS 2020 soruları zor muydu, kolay mıydı? sorunu aramaya başladı.

YDS 2020 SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

YDS'ye girdim. Rabbim kimseyi dört saat cep telefonsuzlukla sınamasın.

YDS’ye giriyosun, okuyup anladın sanıyorlar #yds2020

Yds ye mi girdim en çok D şıkkı işaretleme sınavına mı belli değil

Babamı YDS sınavına bıraktım çıkmasını bekliyorum işler nasıl tersine döndü böyle ya

YDS paragraf soruları Türkçe olsaydı yine yapamazdım gibi geliyor

YDS sınav yorumlarını okuyorum tweetlerin yarısı çoook kolaydı yarısı acaip zordu yine arası yok #yds2020

YDS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

YDS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları kaç yıl geçerli?

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.