YDS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? YDS 2020 soruları açıklanacak mı?

YDS soru ve cevapları merak ediliyor. Bugün sabah saat 10:15'de başlayan sınavda adaylara 180 dakika verildi. Toplamda 80 soru verilen öğrenciler YDS soru ve cevaplarını ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenilecek. Sınav sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde YDS sonuçları açıklanacak.

YDS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

YDS soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz YDS sınavında sınav soru ve cevaplarını sınavdan belli bir süre sonra Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u Aralık’ta erişime açmıştı.

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YDS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

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