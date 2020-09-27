YDS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları kaç yıl geçerli?

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonrası YDS sınav tarihi 27 Eylül 2020 tarihine alınmıştı. Bugün sınava giren adaylar, YDS sonuçlarına dair net bir bilgi almak istiyor. YDS sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak. Adaylar, YDS sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM YDS sınav sonuçlarını, 23.10.2020 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarına ilişkin kılavuzda yer alan detaylar şu şekilde;

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM, kılavuzda sınav sonuçlarının kaç yıl geçerli olduğu hakkında bilgi yayımladı. Buna göre;

"Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir." şeklinde ifade edildi.