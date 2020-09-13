Teknofest 2020 ne zaman yapılacak? Teknofest bu sene nerede yapılacak?

Teknofest 2020 hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Teknofest 2020 yarışma takvimi de belli oldu. Sayısız yarışmanın yapılacağı Teknofest'te Türkiye Teknoloji Takımı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile gerçekleşiyor. Teknofest 2020 ne zaman yapılacak?

TEKNOFEST 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

İki senedir ziyaretçi rekorları kıran Teknofest bu sene Gaziantep'te düzenlenecek.15 Eylül tarihinde Alleben Göleti'nde insansız hava aracı yarışması ile başlayacak. 27 Eylül tarihine kadar birçok yarışmaya ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu ve medya kuruluşları ile üniversitelerin destekleriyle Gaziantep'te düzenleniyor. Teknoloji tutkunu gençler yarışmada bir araya geliyor.