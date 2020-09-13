13 Eylül 2020 Pazar 14:51 | Son Güncelleme:
Teknofest 2020 ne zaman yapılacak? Teknofest bu sene nerede yapılacak?
Teknofest 2020 için geri sayım başladı. Teknofest geçtiğimiz sene muhteşem gösterilere ev sahipliği yapmıştı. 1 Eylül'de Tuz Gölü'nde başlayan Roket yarışması 13 Eylül'de sona erecek. Fakat Teknofest'te birbirinden eğlenceli ve öğretici yarışmalar 27 Eylül'e kadar devam edecek.
Teknofest 2020 hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Teknofest 2020 yarışma takvimi de belli oldu. Sayısız yarışmanın yapılacağı Teknofest'te Türkiye Teknoloji Takımı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile gerçekleşiyor. Teknofest 2020 ne zaman yapılacak?
TEKNOFEST 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?
İki senedir ziyaretçi rekorları kıran Teknofest bu sene Gaziantep'te düzenlenecek.15 Eylül tarihinde Alleben Göleti'nde insansız hava aracı yarışması ile başlayacak. 27 Eylül tarihine kadar birçok yarışmaya ev sahipliği yapacak.
Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu ve medya kuruluşları ile üniversitelerin destekleriyle Gaziantep'te düzenleniyor. Teknoloji tutkunu gençler yarışmada bir araya geliyor.