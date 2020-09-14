Selçuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Selçuk Bayraktar'ın çalışmaları nelerdir?

Aslen Trabzonlu olan Selçuk Bayraktar, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA Sisteminin mimari olan Selçuk Bayraktar, lisans eğitimine devam ederken, Pennsylvania Üniversitesi GRASP laboratuvarına staj programına kabul almıştır. , T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Selçuk Bayraktar, havacılık ve uzay festivali Teknofest'i de düzenlemektedir.

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Selçuk Bayraktar, aslen Trabzonlu'dur. 1979 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Eğitim hayatına Sarıyer İlköğretim Okulu'nda başladı, burayı bitirdikten sonra Robert Koleji'ne yazıldı, 1997 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Aynı sene İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başladı. Üniversite eğitimi sürerken Pennsylvania Üniversitesi GRASP laboratuvarına yaptığı staj başvurusu kabul edildi. Staj yaparken kendisine burs verilmesi teklifi sonrası 2002-2004 yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi'nde insansız uçaklar üzerine yüksek lisans yaptı.

Yüksek lisans sonrası Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde insansız hava araçlarının agresif manevra kontrolü üzerine burslu olarak ikinci yüksek lisansını tamamladı. Bu süreç içerisinde Profesör George Pappas ve Profesör Eric Feron'un asistanı olarak çalıştı. Dünyada ilk kez yapılan İHA formasyon uçuşu deneyleri, yer ve havada koordineli robot takımları, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri hakkında bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitiminin ardından 2007 yılında Türkiye'ye döndü. Baykar Savunma'nın teknik müdürü oldu. Türkiye tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının uçuş kontrol, aviyonik sistem mimarisi, seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve dinamikleri, gömülü yazılım geliştirme ve elektronik donanım gibi bölümleriyle ilgilendi.

Ekibiyle beraber; Türkiye-PKK çatışmasında, Suriye İç Savaşı'nda ve İkinci Libya İç Savaşı'nda kullanılan Baykar Bayraktar TB2 insansız hava aracı sisteminin güdüm ve kontrol sisteminin tasarımını yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA'yı tasarladı. Türkiye'nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı "Akıncı" (TİHA) sisteminin tasarlanmasına geliştirilmesine öncülük etti.

Bunların yanında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı ve kurucularındandır. Vakfın kuruluş amaçları dahilinde teknolojiye hevesli olan belirli yaş grubundaki insanları vakıfla birlikte araştırma yapmaya teşvik etti. Türkiye'de uzay alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek amacıyla uzay festivali olan TEKNOFEST'i düzenledi.

Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan COVID-19 virüsüne karşı, 22 Mart 2020'de, Bayraktar şahsi Twitter hesabından Türkiye'de solunum cihazı üretimine teknik destekte bulunacağını açıkladı. Arçelik, ASELSAN, Baykar Savunma ve BIOSYS'in birlikte yürüttüğü iki haftalık geliştirme sürecini ardından üretilmesi öngörülen 5000 solunum cihazının ilk 100 tanesi 20 Nisan 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında teslim edilmiştir.

BAŞARILAR

Milli Havacılık rekorlarına imza atan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin güdüm ve kontrol sistemi tasarımı

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk Milli İHA olma ünvanına sahip Bayraktar Mini İHA'nın tasarımı

Bayraktar TB2 İHA Sistemi ile Milli Füze atışının başarıyla tamamlama (Türk Patent Enstitüsü Tescil No: 2015 03023)

Türkiye'nin ilk döner kanat İHA Sistemi Malazgirt İHA'nın tasarımı

Türkiye'nin ilk TİHA (Tarruzi İnsansız Hava Aracı) Sistemi Bayraktar AKINCI'nın tasarım ve geliştirilmesi

ÖDÜLLER VE TEŞEKKÜRLER

Robot Teknolojileri Zirvesi (2012) Türkiye'nin ilk yerli insansız hava aracını yaptığı için teşekkür plaketi

Avrasya Bir Vakfı'nın Türk kültür dünyasına verdiği fevkalade hizmetleri münasebetiyle sunduğu teşekkür plaketi

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı teşekkür plaketi

iTÜ IEEE Öğrenci kolu tarafından düzenlenen Projekent 2011 katkısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatro-Tek '11 Etkinliği Katılımı ve Teşekkür Belgesi

YTÜ 3. Savunma Sanayi Günleri Etkinliği Katılımı

Yıldız Teknik Üniversitesi DBF (Yap Tasarla Uçur) Takımı Teşekkür Plaketi (17 Mart 2015)

Future Flight Design Yarışması Jüri Üyeliği ve Bilimsel Danışmanlık, Hava Harp Okulu, FFD 2013

PATENTLERİ

Hava Araçları İçin Otomatik İniş-Kalkış Sistemi (Türk Patent Enstitüsü 2015/07928)

Değişen Çalışma Şartlarını Algılayabilen Elektromekanik Servo Motor Kontrollü Eyleyici Sistemi Ve Kontrol Metodu (Türk Patent Enstitüsü 2015/14111)

Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi (Türk Patent Enstitüsü Ref: PT2015-00693)

Ekg Cihazı (Türk Patent Enstitüsü Ref: PT2015-00693)