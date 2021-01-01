Hastaneye gidenler yasaktan muaf mı? Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık 21.00'de başladı. Hafta sonunu da kapsayacak olan olan yasak, toplam 4 gün sürecek. Sokağa çıkmanın yasak olacağı süreçte, muaf olan kişiler muafiyetlerini belgelemek kaydıyla dışarı çıkabilecekler. Peki, Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi? Hastaneye gidenler yasaktan muaf mı? İşte tüm merak edilenler..



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HASTANEYE GİDİLİR Mİ?

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), hastaneye gidebilecekler.

Yarın fırınlar açık mı? 31 Aralık-4 Ocak sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gitmek serbest mi?

Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 31 Aralık yılbaşında market çalışma saatleri nasıl?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında yasaktan muaf olan kişiler şu şekilde belirtilmiştir:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup eve dönenler, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp yaşadıkları yere dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak eve dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilenler yasak kapsamına girmiyor.

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışacak mı? 1 Ocak Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT kargo açık mı?

Arabayla markete gitmek yasak mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağında markete nasıl, saat kaçta gidilir?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı kaç gün? 31 Aralık-4 Ocak sokağa çıkma yasağı genelgesi