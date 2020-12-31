Yılbaşında koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının olacağı süreçte, hizmet etmeye devam edecek olan yerler genelgede belirtilmişti Peki, Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışacak mı? 1 Ocak Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT kargo açık mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Normal şartlarda sokağa çıkma yasağı kargo şirketlerini etkilemiyor ancak 1 Ocak Cuma günü yılbaşı sebebiyle resmi tatil olduğu için sokağa çıkma yasağından bağımsız olarak kargolar çalışmayacak. 4 günlük sokağa çıkma yasağında kargolar sadece yarın (1 Ocak) hizmet vermeyecek. Onun dışında normal kısıtlama düzeninde nasıl bir işleyiş varsa ona devam edecekler.



YURTİÇİ, MNG, ARAS, SÜRAT, PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan, açık olan işletmeler kapsamına kargolar da girmektedir. Bu bağlamda; İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; sokağa çıkma yasağında hafta sonu kargolar açık olacak…

