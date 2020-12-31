31 Aralık yılbaşında market çalışma saatleri nasıl? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında tüm Türkiye'de kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süre boyunca fırın, market veya bakkallarda ihtiyacı olan kişiler yürüme mesafesine gidebilecekler. Uygulanacak kısıtlama saatlerinde de market, fırın ve manavların çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? İşte yılbaşında market çalışma saatleri...

YILBAŞINDA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

31 Aralık Perşembe günü marketler 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kısıtlamanın olduğu günler market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Öte yandan, kısıtlama boyunca marketlerde alkol satışı yapılmayacak.



Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışacak mı? 1 Ocak Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT kargo açık mı?

Arabayla markete gitmek yasak mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağında markete nasıl, saat kaçta gidilir?

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.



31 ARALIK-4 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid-19 Salgını” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Yarın fırınlar açık mı? 31 Aralık-4 Ocak sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gitmek serbest mi?

Genelgede, 14 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edilerek, alınan ek kararlar şu şekilde sıralandı: 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balıktezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.

Sokağa çıkma yasağı kaç gün? 31 Aralık-4 Ocak sokağa çıkma yasağı genelgesi