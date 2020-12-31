31 Aralık-4 Ocak sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gitmek serbest mi? 1 Ocak yarın fırınlar açık mı?

Yılbaşı önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00 itibarıyla başlıyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde tüm detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Yarın fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gitmek serbest mi? gibi soruların yanıtı araştırılmaya devam ediyor...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA EKMEK ALMAK SERBEST Mİ?

Sokağa çıkma yasağında, daha önce uygulanan kısıtlama kuralları geçerli olacak. Yani vatandaşlar evlerine yakın yerlerden yürüyerek gitmek kaydıyla alışveriş edebilecek. Kısıtlamada açık olacak fırınlardan ekmek alabilecekler.

Arabayla markete gitmek yasak mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağında markete nasıl, saat kaçta gidilir?

Genelgede konuya ilişkin şu ifadeler kaydedildi:

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balık tezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid-19 Salgını” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

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Genelgede, 14 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edilerek, alınan ek kararlar şu şekilde sıralandı: 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balık tezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 31 Aralık yılbaşında market çalışma saatleri nasıl?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı kaç gün? 31 Aralık-4 Ocak sokağa çıkma yasağı genelgesi