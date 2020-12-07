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  • MSB son dakika askerlik sevk tarihleri açıklaması: Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?
07 Aralık 2020 Pazartesi 16:09 | Son Güncelleme:

MSB son dakika askerlik sevk tarihleri açıklaması: Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?

MSB son dakika askerlik sevk tarihleri açıklaması: Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi"

MSB'den son dakika askerlik sevk tarihleri açıklaması geldi. Binlerce asker adayı ve ailesi sevk tarihlerinin ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. Peki, askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? İşte son dakika MSB askerlik sevk tarihleri açıklaması

MSB son dakika askerlik sevk tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. Binlerce asker adayı ve ailesi sevk tarihlerinin ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. Yapılan açıklamada, "Kasım ayından aralık ayına ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur" denildi. İşte MSB askerlik sevk tarihleri açıklaması...

MSB ASKERLİK SEVK TARİHLERİ AÇIKLAMASI

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.

Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

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