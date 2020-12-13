Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? Teskereler ertelendi mi?

Milli Savunma Bakanlığı sevk tarihleri açıklaması gündemde yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre askerlik sevk işlemleri ileri tarihlere ertelendi. Ertelemenin askerlerin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla yapıldığı belirtildi. Peki, teskereler ertelendi mi?

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

MSB'den yapılan açıklamada, "Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi" denildi.

TESKERELER ERTELENDİ Mİ?

MSB'den teskerelerin ertelenmesine ilişkin bir açıklama yapılmadı.