Milli Piyango yılbaşı biletinde ne şanslı rakamlar hangileri? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar neler?

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. Büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak ediliyor. Bilet alan tüm vatandaşlar Milli Piyango en çok çıkan rakamlar neler? Milli Piyango yılbaşı biletinde ne şanslı rakamlar hangileri? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Milli Piyango'nun bu yıl ki büyük ikramiyesi tam 100 milyon lira.. Ayrıca bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek. İşte tüm merak edilenler...



MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR NELER?

2 rakamı 10 kez çıktı

1 rakamı 9 kez çıktı

7 rakamı 8 kez çıktı

4 rakamı 7 kez çıktı

5 rakamı 7 kez çıktı

6 rakamı 6 kez çıktı

3 rakamı 3 kez çıktı

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.milipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANACAK MI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından ve internet sitesinden ekranlara gelecek. Ayrıca saat 23:00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanallından canlı yayınla ekranlarda olacak.

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