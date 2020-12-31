Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi bugün saat 14.30'da başlayacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi ise saat 23.00'te başlayacak. Piyango çekilişinde 2,3,4,5 bilenler ne kadar kazanacağına dair araştırma yapmaya başladılar. Milli Piyango 2,3,4,5 bilene ne kadar veriyor? 2021 Milli Piyango son 2, 3 rakama ne kadar veriyor? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Milli Piyango 2021 çekilişine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar verdiğine dair detaylar henüz netlik kazanmadı. Her yıl rakamlar değişiklik gösteriyor. Milli Piyango sonuçları açıklandıkça ikramiye tutarları belli olacaktır.

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek.

Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.