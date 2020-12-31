Milli Piyango hızlı bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı ekranı burada!

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.milipiyangoonline.com'da açıklanacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere bilete ikramiye çıkıp çıkmadığı millipiyangoonline.com'dan öğrenilebiecek. Peki, Milli Piyango hızlı bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı ekranı haberimizde...

MİLLİ PİYANGO HIZLI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

31 Aralık 2020 günü gerçekleştirilen Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden kontrol edilebilecek.

Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan çekilişte büyük ikramiye heyecanı da canlı yayınla hem Milli Piyango TV’de hem de Kanal D ekranlarından izlenebilecek. Çekiliş bu adresten de izlenebileceği gibi tüm sonuçlar sıralı tam liste ve ikramiye bilgileri ile ilgili detaylar da Milli Piyango Sonuçları sayfasında olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından ve internet sitesinden ekranlara gelecek. Ayrıca saat 23:00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanallından canlı yayınla ekranlarda olacak.

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek.

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