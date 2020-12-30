Teselli ikramiyesi nedir, ne kadar? Milli Piyango teselli ikramiyesi 2021 kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde pek çok ikramiye dağıtılacak, teselli ikramiyesi de bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.Milyonların gözü Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişine çevrildi. Peki, Teselli İkramiyesi nedir, ne kadar? Milli Piyango Teselli İkramiyesi 2021 kaç TL? Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

TESELLİ İKRAMİYESİ 2021 NE KADAR?

Kategorilere göre 2021 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için belirlenen tüm ikramiye miktarları belli oldu.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.