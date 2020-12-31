Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. 100 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra daha birçok para ödülü sahibini bulacak. Milli Piyango'nun bugün yapılan çekilişinde 10 Milyon TL ve 1 Milyon TL büyük ikramiye çıkan sayılar açıklandı. Peki, Milli Piyango teselli ikramiyesi nereden alınır? Yılbaşı ikramiyeleri 2021 nereden alınır? İşte tüm merak edilenler..

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

Milli Piyango sorgulama sonrasında biletinize ikramiye çıkmışsa, 5 bin TL'ye kadar olan ödemeler için bayileri tercih edebilirsiniz. Amorti ödemeleri de bayilerden yapılmaktadır. 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar olan ödemeler için ise 81 ilde bulunan Halkbank şubelerini kullanabilirsiniz. 100 bin TL üzeri ve büyük ikramiye için ise İstanbul Levent'te bulunan Halkbank şubesinin kullanılması gerekmektedir. 100 bin TL'ye kadar olan ödemeler başvuru ile birlikte aynı gün içinde ödeniyor. 100 bin TL üzeri ve büyük ikramiye ise 5 iş günü içerisinde hazırlanarak talihlilere ödemesi yapılıyor.

2021 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Teselli ikramiyesi nedir, kimler alır?