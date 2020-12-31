Milli Piyango yılbaşı 2021 ikramiyesi sıralı tam liste! Milli Piyango Mobil Bilet No ile sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. 100 Milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişinde heyecan dorukta. Milli Piyango yılbaşı 2021 ikramiyesi sıralı tam liste yayında mı? Milli Piyango Mobil Bilet No ile sorgulama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Piyango çekilişleri bugün saat 14:30'da çekilmeye başlanacak. Çekilişler gün boyu Youtube kanalından ve millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango yeni yıl çekilişi sonuçları bu gece 23:00’te yapılacak olan büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasını takiben sorgulanabilir olacaktır. Millipiyangoonline.com veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden satın alınmış online biletlerin ikramiye kazanımları büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasını takiben 3 saat içerisinde üyelik hesaplarına tanımlanıyor olacaktır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLENECEK Mİ?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından ve internet sitesinden takip edilebilecek. Ayrıca saat 23:00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanallından canlı yayınla ekranlarda olacak.

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

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