Tahinli ıspanaklı saç böreği tarifi, malzemeleri! Gelinim Mutfakta tahinli ıspanaklı saç böreği nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta tahinli ıspanaklı saç böreği tarifi, malzemeleri izleyicilerin merak ettiği konu başlıklarından oldu. Ekranların sevilen yemek programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler, tahinli ıspanaklı saç böreği yapacak. Kayınvalideler ve Onur Büyüktopçu tarafından yemeğin tadına bakılacak. Peki, Gelinim Mutfakta tahinli ıspanaklı saç böreği nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA TAHİNLİ ISPANAKLI SAÇ BÖREĞİ MALZEMELERİ

250 gram un 1 dilim bayat ekmek 1 tutam tuz 1 su bardağı su 1 bağ ıspanak 1 adet soğan 1 tutam pul biber 1 tutam karabiber 2 yemek kaşığı zeytin yağı 3 yemek kaşığı tahin

GELİNİM MUTFAKTA TAHİNLİ ISPANAKLI SAÇ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Bayat ekmeği bir bardak kadar suyla ıslayın. Daha sonra ıslattığınız ekmeği, avucunuzun içinde sıkarak suyunu alın.

Un,biraz tuz,ıslatığınız ekmek ,1 yemek kaşığı zeytinyağı ve yeterince suyla sert bir hamur yoğurun. Hamurun sert olmasına özen gösterin ve üzerini örtüp dinlendirin.

Ispanakları yıkayıp,ayıklayın ve saplarını kesip,yapraklarını doğrayın.

Hamurunuz dinlenirken,soğanları küçük küçük çintin. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı ile iyice kavurun. Kavrulan soğana ıspanakları ekleyip,bir kaç dakika kavurun ve baharatlarını atın.

Kavrulan ıspanaklı harcı ocaktan alıp,ılımaya bırakmayın.Ilıyınca içine tahini ekleyip karıştırın.

Dinlenen hamurunuzu küçük bezelere ayırın ve her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın.

İçine 1 yemek kaşığı ıspanaklı içten koyup,yayın ve D şekli vererek kapatın.Kenarını çay veya kahve tabağıyla kesip,sacda veya teflon tavada önlü arkalı pişirin.