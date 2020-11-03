Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 3 Kasım puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta, Onur Büyüktopçu sunuyor. Lezzetli yemekler yaprak günün sonunda çeyrek altını almak isteyen gelinlere puanlamayı kayınvalideler yapıyor. Onur Büyüktopçu tarafından açıklanan Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu. 3 Kasım çeyrek altını kazanan 3 isim oldu. İlayda, Aysun ve Gizem oldu. Daha sonra kura yapıldı ve kazanan isim Aysun çıktı.

Tahinli ıspanaklı saç böreği tarifi, malzemeleri! Gelinim Mutfakta tahinli ıspanaklı saç böreği nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM PUAN DURUMU NASIL?

İlayda: 18

Aysun: 18

Gizem: 11

Ezgi: 18