EKPSS soruları zor muydu, kolay mıydı? 2020 EKPSS sınav yorumları burada!

EKPSS soruları zor muydu, kolay mıydı? sorusunun yanıtı binlerce EKPSS adayı tarafından araştırılmaya başlandı. EKPSS sınavı bugün saat 10:15'te başladı ve 11:15'te sona erdi. Adaylara toplam 60 soru soruldu. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan adaylar sorular ile ilgili arama yapmaya başladı.

EKPSS SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

EKPSS'den çıkan adayların sınav ile ilgili yorumları şu şekilde:

Ne yaptığımı unuttum öyle bir sınavdı. Sizin sınıflarda da katılım az mıydı? 12 kişilik sınıfta 3 kişi gelmedi #ekpss2020

sınav bitti, hadi geçmiş olsun hepimize #ekpss2020

Aday memur süresi 2 yılmış haberiniz ola yanlış yaptım

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EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Bu sınavın sonuçları;

EKPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

Memur statüsünde personel istihdam eden;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

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c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,

İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına; engelli personel alımlarında kullanılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak engelli öğretmen alımlarına ilişkin yerleştirme işlemleri de, EKPSS sonuçlarına göre ilgili Bakanlık tarafından yapılacaktır.

02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

EKPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? EKPSS 3.10 maddesine göre hesaplama nasıl yapılır?

2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.