EKPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

EKPSS soru ve cevapları sınavdan çıkan adaylar tarafından ilk olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava katılan engelli memur adayları soruların doğru yanıtlarını görmek ve kendi doğru ve yanlışlarını tespit etmek istiyor. ÖSYM sınavların soru ve cevap anahtarlarını belli bir süre sonra erişime açıyor. EKPSS soru ve cevapları ile sonuçlar ile ilgili açıklanan tarihler haberimizde yer alıyor.

EKPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

EKPSS soru ve cevaplarının ÖSYM tarafından sınav sonrası açıklanması bekleniyor. Soru ve yanıtların erişime açılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

2020 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Sınav sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

EKPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? EKPSS 3.10 maddesine göre hesaplama nasıl yapılır?

SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.