EKPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? EKPSS 3.10 maddesine göre hesaplama nasıl yapılır?

EKPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? sorusunun yanıtı binlerce engelli memur adayı tarafından araştırılıyor. EKPSS sınavı ÖSYM tarafından bugün 81 ilde gerçekleşiyor. Adaylar sınava giriş belgelerinde belirtilen okullarda giriyor. Sınava katılan adaylar puan hesaplamasının nasıl yapıldığını ve yanlışların doğruları götürüp götürmediğini öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM EKPSS başvuru kılavuzunda yer alan açıklamalar...

EKPSS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Diğer ÖSYM sınavlarında olduğu gibi EKPSS sınavında da yanlış doğruyu götürüyor. EKPSS başvuru kılavuzunun 3.10 maddesine göre 4 yanlış 1 doğruyu götürdükten sonra kalan doğru cevaplarla puan hesaplaması yapılıyor.

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3.10 MADDESİNE GÖRE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

EKPSS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.