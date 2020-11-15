EKPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. ÖSYM tarafından gerçekleşen EKPSS sınavı bugün gerçekleşiyor. EKPSS, bugün 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Adaylar ve aday yakınları sınavın saat kaçta başlayıp kaçta sona erdiğini merak ediyor. Peki, EKPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? EKPSS sınavı kaç dakika sürecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

EKPSS SINAVI KAÇ DAKİKA?

Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.

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EKPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

EKPSS, 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda gerçekleşecek. 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınav saat 11.15'te sona erecek.

DEĞERLENDİRME

EKPSS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.