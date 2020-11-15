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  • 2020 Nobel Barış Ödülü kime verildi? İşte 2020 Nobel Barış Ödülü ile ilgili bilgiler
15 Kasım 2020 Pazar 11:50 | Son Güncelleme:

2020 Nobel Barış Ödülü kime verildi? İşte 2020 Nobel Barış Ödülü ile ilgili bilgiler

2020 Nobel Barış Ödülü kime verildi" İşte 2020 Nobel Barış Ödülü ile ilgili bilgiler

2020 Nobel Barış Ödülü'nün kime verildiği gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Bugün gerçekleşen EKPSS sınavında sorulan sorular arasında yer alan Nobel Barış Ödülü sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Binlerce aday soruya verdiği yanıtın doğru olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 2020 Nobel Barış Ödülü kime verildi? İşte 2020 Nobel Barış Ödülü ile ilgili bilgiler

EKPSS sınavında sorulan soruların yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Engelli memur adayları kendilerine yöneltilen sorulara doğru yanıt verip vermediklerini yaptıkları sorgulamalarla öğrenmek istiyor. 2020 Nobel Barış Ödülü de sorular arasında yer aldı. 2020 Nobel Barış Ödülü kime verildi? İşte 2020 Nobel Barış Ödülü ile ilgili bilgiler sizlerle...

2020 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

İsveç'te düzenlenen törende Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, Ödülü Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı oldu.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarfeden kişi, kişiler veya kuruluşlara verilir. Nobel Barış Ödülü Oslo'daki Norveç Nobel Komitesi tarafından verilir.

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