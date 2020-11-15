EKPSS kura başvuruları ne zaman? EKPSS kura çekilişi ne zaman yapılacak?

EKPSS kura başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı binlerce engelli memur adayı tarafından araştırılmaya başlandı. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulandı. Gözler EKPSS kuralarına çevrildi. Peki, EKPSS kura çekilişi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı ve diğer merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EKPSS kura başvuruları 18-30 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. Ücret ödeme için son gün 1 Aralık 2020 olarak belirlendi. Geç başvurular ise 9-10 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak.

EKPSS KURA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kuraya katılacak adaylar için başvuru ücreti 20 TL olarak belirlendi.

EKPSS KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS kura çekilişinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Kura tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

EKPSS KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.

Sınav/kura sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavı/yerleştirme/kura sonucu geçersiz sayılacaktır. Sınavdan/yerleştirmeden/kuradan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların, sınav sonuçlarından doğan tüm hakları iptal edilecektir.