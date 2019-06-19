21 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Haziran yayınlandı. A101 kataloğu 20 Haziran ile birçok dev fırsat vatandaşların beğenisine sunuldu. 21 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. En kaliteli ürünlerin uygun fiyatlarla A101 kampanya günlerinde satışa çıkması A101’in müşteri sayısını arttırıyor. A101 20 Haziran aktüel kataloğunda teknoloji, giyim, ev araç gereçleri, kamp ürünleri ve gıda ürünlerinde sürprizli indirimler bulunuyor. Elton EL43DLK010 43" Full HD Uydu Alıcılı Led 1.399 TL, Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.199 TL, Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 179 TL, HI-LEVEL 16 GB Smart Çift Girişli USB Bellek 19,95 TL, HI-LEVEL 16 GB Micro SD Kart 19,95 TL, GoSmart USB Kablosu 9,95 TL olarak satışa sunuluyor..
Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 20 Haziran kataloğu yayınlandı. Alışveriş severler 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? diye merak etmeye başladı. Katalogda birçok dev fırsat vatandaşların beğenisine sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde Elton Led TV,Elton Led TV ile birlikte, Honor 9 Lite cep telefonu, SEG çamaşır ve bulaşık makinesi dikkat çeken fırsatlar arasında yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Haziran'da piknik ve bahçe fırsatlarına büyük bir yer ayrıldı. Aynı zamanda dikiş yapma alanında kendini geliştirmek isteyenler için Singer marka dikiş makinesi 399 TL'ye A101'de olacak. İşte 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler listesi..