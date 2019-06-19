21 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 20 Haziran kataloğu yayınlandı. Alışveriş severler 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? diye merak etmeye başladı. Katalogda birçok dev fırsat vatandaşların beğenisine sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde Elton Led TV,Elton Led TV ile birlikte, Honor 9 Lite cep telefonu, SEG çamaşır ve bulaşık makinesi dikkat çeken fırsatlar arasında yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Haziran'da piknik ve bahçe fırsatlarına büyük bir yer ayrıldı. Aynı zamanda dikiş yapma alanında kendini geliştirmek isteyenler için Singer marka dikiş makinesi 399 TL'ye A101'de olacak. İşte 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler listesi..