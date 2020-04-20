20 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Ya İstiklal Ya Ölüm, Kim Milyoner Olmak İster reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?
20 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Reytingler, televizyon yayın akışında hangi dizinin veya programın zirvede olduğunu takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çukur, Ya İstiklal Ya Ölüm, Kim Milyoner Olmak İster reyting sıralaması sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Reyting sonuçları hakkında detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
20 Nisan Pazartesi reyting sonuçları arama motorlarında aratılıyor. Televizyon yayın akışında hangi dizinin veya programın zirvede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün akşam TRT 1'de Kalk Gidelim; ATV'de Kim Milyoner Olmak İster; Show TV'de Güldür Güldür Show; Kanal D'de Gol Kralı yayınlandı. 20 Nisan Pazartesi reyting sıralaması sonuçları haberimizde...