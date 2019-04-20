19 Nisan Reyting sonuçları: Hercai, İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar hangi dizi birinci?

19 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Cuma reyting sıralamasında hangi dizi birinci? ATV’de Hercai, Star TV’de İstanbullu Gelin, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Show TV’de Gülperi dizileri Cuma akşamları ekrana geliyor. 19 Nisan yayın akışında Gülperi ve Payitaht Abdülhamid dizileri yer almadı. Diğer dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Hercai birinci, İstanbullu Gelin üçüncü, Payitaht Abdülhamid dördüncü olmuştu. İşte güncel reyting sıralaması.

19 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

19 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

12 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL