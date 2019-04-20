19 Nisan Reyting sonuçları: Hercai, İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar hangi dizi birinci?
19 Nisan Cuma reyting sonuçları dizi severler tarafından takip ediliyor. Cuma günleri birbirinden iddialı diziler ekranlara geliyor. ATV'nin yeni ve popüler dizisi Hercai büyük bir çıkış yapmıştı. Kanal D'nin klasikleşen dizisi Arka Sokaklar da popülerliğini koruyor. Peki, reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Cuma akşamları ATV’de Hercai, TV 8’de Kızım, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Star TV’de İstanbullu Gelin, Show TV’de Gülperi dizileri yayınlanıyor. 19 Nisan yayın akışında Gülperi ve Payitaht Abdülhamid yer almadı. Diziler arasında en fazla reytingi ATV’nin başarılı yapımı Hercai aldı. Total puan türünde 30.04 share alan Hercai birinci, 17.76 share alan Arka Sokaklar dördüncü, 9.08 share alan Payitaht Abdülhamid yedinci oldu.
19 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Cuma reyting sıralamasında hangi dizi birinci? ATV’de Hercai, Star TV’de İstanbullu Gelin, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Show TV’de Gülperi dizileri Cuma akşamları ekrana geliyor. 19 Nisan yayın akışında Gülperi ve Payitaht Abdülhamid dizileri yer almadı. Diğer dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Hercai birinci, İstanbullu Gelin üçüncü, Payitaht Abdülhamid dördüncü olmuştu. İşte güncel reyting sıralaması.
19 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
19 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.
12 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL