15 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Aşk Ağlatır, Elimi Bırakma reyting sıralaması
15 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci? Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, TRT 1’de Elimi Bırakma, TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Yaparsın Aşkım programları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor.
Reyting sonuçları günlük olarak açıklanıyor. 15 Eylül Pazar reyting sonuçlarında kim birinci? MasteChef, Aşk Ağlatır, Elimi Bırakma reyting sıralaması araştırılıyor. Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, TRT 1’de Elimi Bırakma, TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Yaparsın Aşkım programları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta Total puan türünde Masterchef ikinci sırada, Yaparsın Aşkım üçüncü sırada, Elimi Bırakma dördüncü sırada, Aşk Ağlatır beşinci sırada yer aldı.