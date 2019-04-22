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  3. Çavuşoğlu'ndan ABD'nin muafiyet kararına tepki: Kabul etmiyoruz

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin muafiyet kararına tepki: Kabul etmiyoruz

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin muafiyet kararına tepki: Kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek." açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD, İran yaptırımlarında muafiyete son vermeyi planlıyor

ABD İran'a petrol yaptırım muafiyetini yenilemeyecek

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