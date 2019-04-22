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  3. ABD İran'a petrol yaptırım muafiyetini yenilemeyecek

ABD İran'a petrol yaptırım muafiyetini yenilemeyecek

ABD İran'a petrol yaptırım muafiyetini yenilemeyecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İran'dan petrol ithal eden ülkelere yaptırım muafiyetleri Mayıs'ta yenilenmeyecek." denildi

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ABD´den gelen bu karar, 2015 yılında ABD´nin İran Nükleer Anlaşması´ndan çekilmesi ve İran´ın petrol ihracatını "sıfıra" indirme çalışmalarının bir parçası.

Beyaz Saray´dan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında sonlanacak olan muafiyetlerin yenilenmemesi kararı aldı. Bu karar İran´ın petrol ihracatını sıfıra indirerek rejimin ana gelir kaynağını engellemek adına alındı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri´nin, İran petrolünün piyasadan çekilmesiyle küresel talebe karşılık verecek şekilde hareket etme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump 2015 yılında İran ile altı büyük devlet arasında yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, bunun kısa süre ardından anlaşmayla yürürlükten kalkan ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımları Kasım ayında tekrar başlamıştı. ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkeye İran yaptırımlarından muafiyet tanımıştı. Söz konusu ülkeler arasında Türkiye´nin yanı sıra Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, İtalya ve Yunanistan bulunuyor.

Türkiye'nin İran'dan yaptığı petrol ithalatının payı Ocak'ta yüzde 12'yi aştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre, ABD´nin Kasım ayında başlayan İran´ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlardan muafiyet sonrasında, İran'dan yapılan petrol ithalatının payı Ocak'ta yüzde 12'yi aştı.

EPDK verilerine göre, Türkiye'nin İran´dan petrol ithalatı, Aralık ayında 104 bin ton ile yüzde 3.26 pay alırken, Ocak ayında 381 bin 214 tona ve toplam petrol ithalatı içindeki payı da yüzde 12.35 düzeyine yükseldi. EPDK'nın, petrol ithalatına ilişkin Şubat ve Mart ayları verilerini içeren rapor henüz yayınlanmadı.

(DHA)

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