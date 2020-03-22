Diyetisyenlerden beslenme önerileri: Şekerli yiyeceklerle hamur işine ara verin

Sebze ve meyve tüketimi ön planda tutulmalı. Her ana öğünün bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kurubaklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) oluşmalı.

Yeterli su tüketimi sağlanmalı ve günlük beslenmede zeytinyağı kullanılmalı.

Özellikle narenciye grubu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır.

ÖNCE HAŞLAYIN

Besin değeri yüksek bir başka protein kaynağı alternatifi ise kuru baklagillerdir. Yeşil, kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya, vb. gıdalar her gün tüketilebilir. Yalnız, pişirme süresi uzun olabilen bu ürünlerin önceden büyük miktarlarda haşlanıp daha sonra hızlıca pişirilebilecek şekilde buzlukta saklanması kuru baklagillerin tüketimini kolaylaştıracaktır.

Haftada iki kere balık tüketimi önemlidir. Balığın tazesinin bulunamadığı durumlarda donmuş veya konserve ton balığı alternatiflerinin karantina durumlarına karşı evde bulundurulması önerilebilir.

Probiyotik takviyeli yoğurt ve kefir gibi ürünlerde bulunan faydalı mikroorganizmalar da bağışıklık sistemini destekleyici etkide bulunabildikleri için özellikle bu dönemde sevenlerce tüketilebilir.

Bu dönemde tüketilmesi sınırlandırılması gereken yiyecek ve içecekler; şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek dâhil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuzlu besinler.

Enerji içeriği yüksek içecekler de vitamin, mineral emilimini olumsuz etkileyebildiği için tüketimi mümkün olduğunca sınırlı olmalıdır.

Kumanyalarda bunlara dikkat!

Diyetisyenler Derneği. kumanyaların hazırlanması konusunda da uyarılarda bulundu;

Hijyen kurallarının üretim zinciri, paketleme ve sevkiyat aşamalarında sağlanması,

Servis edilen meyvelerin ve sebzelerin tekrar bir yıkama işlemi gerektirmeyecek şekilde, dezenfekte edilmiş tüketime hazır olması,

Kumanya paketi içinde, tek kullanımlık servis malzemeleri (çatal, kaşık, bıçak vb.), peçete, ıslak mendil vb. malzemelerin bulunması,

Tüketim saatine yakın bir saatte hazırlanmış olması tüketicilerin gereksinimlerinin sağlıklı bir şekilde sağlanması için önemlidir