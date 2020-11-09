Saç dökülmesini önleyen kürler

Saç dökülmesine iyi gelen doğal kürler son zamanlarda oldukça popüler. Saç dökülmesinin mevsimsel değişikliklerden strese ve demir eksikliğine kadar birçok sebebi bulunuyor. Elinizi saçınıza sürdüğünüzde bir avuç saç geliyorsa saç bakımının zamanı geldi demektir. Saç dökülmesine iyi gelen kürler ve hızlı saç uzatan formüller haberimizde...



Fındık

Fındık yakıldıktan sonra, iç yağı ya da ayva yağıyla külü karıştırılır. Dökülen yerlere lapa halinde sürülür.

Turp

Turp sıkılarak suyu, günde 2 kere Bir çay bardağı içilir. 4 ay boyunca uygulamaya devam edilir. Yemeklerde de turp yenilmeye devam edilir, yine 4 ay boyunca.

Keçiboynuzu Ağacı

Saf zeytinyağıyla yakılan keçiboynuzu ağacının külü karıştırılıp, saça sürülür. Bir süre devam edilir.

Keçiboynuzu ağacı kökü: Çok ince bir şekilde keçiboynuzu ağacının kökleri kıyılır. 15 gün saf zeytinyağı içerisinde bekletilir. Saça bu yağıyla masaj yapılır.

Soğan

Soğan yumuşayana kadar pişirilir. Başın üzerine lapa halinde sürülür.

Morbaş soğanı

Lapa haline getirilen morbaş soğanı baş bölgesine uygulanır.

HIZLI ŞEKİLDE SAÇ UZATAN FORMÜLLER

Sarımsak

Bir baş sarımsak temizlendikten sonra ateşte pişirilip, kül haline getirilir. Bu kül saf zeytinyağıyla karıştırılır. Saçsız deriye sürülüp, iyice ovulur. 2 saat kadar bekletilip, yıkanır ve 3-4 defa tekrar edilir. Toz halindeki sinameki bu terkibin içine konulur ve menekşe yağı ilave edilir. Bu karışıma hatmi çiçeği haşlanarak ilave edilir. Başa kına gibi sürülür ve keçiboynuzu toz haline getirilip bunun içerisine eklenir, faydası olacaktır.

Baldırıkara

Ladin yağı, mersin yağı, baldırıkara ve süsen yağı ve sirke karıştırılır. 10 dakika kaynatıldıktan sonra her gün elde edilen karışımla başa masaj yapılır. 50 gr baldırı kara 1 kg suda 10 dakika kaynatılır, saçlar elde edilen suyla yıkanır.

Şimşir odunu

8 gr yonga, 2 bardak suya konulur ve 15-20 dakika kaynatılır. Başa yatmadan evvel sürülür.

Pazı

Pazı haşlanıp, süzülerek balla suyu şerbet yapılır. Başa bu suyla masaj yapılır.

Çilek

Saçsız kısımların üzerine, çilek ezilerek masaj yapılır ve saç çıkar.

Civanperçemi

10 gr bitki 1 bardak kaynar suya konulur ve 10 dakika bekletilir. Başa suyu ile masaj yapılır.

Kekik

Bir avuç kekik 1 kg suya konulur ve hafif ateşte 5 dakika kaynatılır. Saçsız cilde, süzüldükten sonra suyu ile masaj yapılır. (Saçta bulunan fazla yağı giderir ve saç diplerinde bulunan mikropları öldürür.)