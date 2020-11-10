Çilleri ve güneş lekelerini yok eden kürler

Güneş lekeleri ve çiller tatilin ardından birçok kişide problem oluyor. Peki, çiller nasıl geçer? Maydanoz maskesinden badem maskesine kadar çillere iyi gelen kürler haberimizde.



ÇİLLER ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BAŞLAR

Erken çocukluk döneminden itibaren ortaya çıkan çiller genellikle net sınırlı ve kahverengi küçük lekeler olarak görülüyor. Cildin güneş ışığına aşırı renk üreterek tepki vermesi sonucu ortaya çıkan yüz çilleri en çok alın, yanak, burun üzerinde görülüyor. Ancak bazı kişilerde tüm yüzü kaplayacak derecede şiddetli olabiliyor. En çok sarışın, kızıl ve açık tenli kişilerde görülmekle beraber koyu tenlilerde ortaya çıkabiliyor. Çillerden doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün.

ÇİLLERE VE GÜNEŞ LEKELERİNE İYİ GELEN KÜRLER

Maydanoz maskesi: Bir kaşık maydanoz ve bir kaşık balı karıştırın, cildinize uygulayın, 45 dakika bekletin. Bu karışıma limon suyu da eklenebilir. Bunun için 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz kıyması, bal ve limon suyuyla karıştırılır, cilde uygulanıp 15 dakika bekletilir. Maydanozu (2 yemek kaşığı) robottan geçirip kıyma haline getirin ve temizlenmiş cilde maske olarak uygulayın. Gözaltlarına uygulamayın. 30 dakika sonra maskeyi soğuk suyla yıkayın ve cildinize nemlendirici krem sürün. Maydanoz köklerini kaynatın, limon suyuyla karıştırın, yüzünüzü bu karışımla sabah akşam silin.

Havuç maskesi: 2 yemek kaşığı havuç suyuna 20 damla limon suyu ekleyin ve günde 2-3 kez yüzünüze uygulayın. Maske 20-30 dakika bekletilip çıkarılır.

Domates maskesi: Yüzünüzde çiller oluşmuşsa, domates dilimleri yerleştirin. Bu işlemden önce cilt iyice temizlenmeli ve az miktarda besleyici krem sürülmelidir. Maske 30 dakika bekletilir. Maskeyi soğuk sütle ıslatılmış pamukla çıkarın.

Yoğurt maskesi: Maydanoz suyunu süt veya yoğurtla karıştırın, cilde maske olarak uygulayın, 15 dakika sonra oda sıcaklığındaki suyla yıkayın.

Meyve maskesi: Leke tedavisi için çilek, orman çileği ve frenk üzümü kullanılabilir. Meyvelerden cilt lekeleri için maske hazırlayıp yüzünüze uygulayın, 20-30 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

Badem maskesi: Yarım bardak bademin üzerine bir bardak kaynar su ekleyin, 3-5 dakika sonra suyu süzün bademleri robottan geçirin. Badem kıymasına yarım limonun suyunu ve bir yemek kaşığı ılık su ekleyin, karıştırıp soğutun. Maskeyi uygulayın, 30 dakika bekletip yıkayın. Haftada 2 kere 4-5 ay süreyle uygulamanız lazım.

Yumurta maskesi: Bir limonun suyu, bir yumurta sarısı, 10 gram toz şeker, 100 ml su. İyice karıştırın, yüzünüze uygulayın, 20-30 dakika bekletin. Bir gün sonra tekrarlayın.

Soğan maskesi: Soğan suyuyla ıslatılmış pamukla yüzünüzü günde 2 kez silin.

Turp maskesi: Karaturp suyunu suyla karıştırın. Yüzünüzü günde 2 kere bu karışımla yıkayın.

Patates maskesi: Taze patatesi rendeleyin, birkaç damla bitkisel yağ, bir yemek kaşığı taze süt ve badem parçacıkları ekleyin. İyice karıştırıp maske hazırlayın. Yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekletin ve yıkayın. Cilt tipinize uygun krem sürün.

GÜNLÜK BAKIM NASIL OLMALI?

Yüzünüzü her gün limon suyuyla silin (kuru ciltleriçin yarı yarıya sulandırın). Her gün yüzünüzü ekşi sütle yıkayın. Yanma söz konusu olursa nemlendirici veya besleyici krem kullanın.

Yüzünüze taze krema maskesi uygulayın. Ve maskeyi uyguladıktan sonra tamamen çıkarmayın: ince, yumuşak bir kâğıt mendille hafifçe sildikten sonra cildinize nemlendirici sürün.