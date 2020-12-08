Hareketsizlik varis oluşumunu tetikliyor

Vücutta kötü görüntüye sebep olan varis oluşumlarının nedenleri ve tedavisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Op. Dr. Mustafa Bolat, evdeki varis riskine karşı, “Bilinenin aksine yalnızca uzun süre ayakta durmak değil hareketsiz kalmak da varis oluşumuna neden oluyor. Koronavirüsten kaçarken evdeki varis tehlikesine yakalanmayın.” dedi. Peki, varis nasıl geçer?

DHA'da yer alan habere göre dünyada yaklaşık her 4 kişiden birinde görüldüğü belirtilen toplardamar rahatsızlığı varis, pandemi döneminde uzmanların gündemindeki konular arasında yer aldı.

Koronavirüs vakalarının artış göstermesiyle, uzmanlar evdeki varis riskine dikkat çekti. "Bilinenin aksine yalnızca uzun süre ayakta durmak değil, hareketsiz kalmak da varis oluşuma neden oluyor” uyarısında bulunan Mustafa Bolat, varisten korunma yollarını ve tedavi yöntemlerini açıkladı.

“HER YAŞTAN İNSANDA GÖRÜLEBİLİYOR”

Varislerin toplardamar kapakçığının problemli olmasıyla ortaya çıkan damar genişlemesi ve kılcal damarlarda oluşan kanamalardan kaynaklandığını söyleyen Op. Dr. Mustafa Bolat, şu bilgileri verdi:

“Varisler; bacaklarda mavi mor şişlikler, ayakta durmakla artan ağrı, huzursuzluk hissi, bacaklarda uyuşukluk, gece krampları, kaşınma, parmaklarda uyuşma, ciltte renk değişikliği, damarların cilt dışına taşması ve bacaklarda aniden ortaya çıkan kanama gibi belirtilerle kendini gösterir. Toplumda bir ileri yaş rahatsızlığı olarak bilinse de varis her yaştan insanda görülebilen, hareketsizlikle tetiklenen ve tedavisi geciktirilmemesi gereken önemli bir sorundur. Özellikle de pandemi seyrinin ağırlaştığı bu dönemde evde geçirdiğimiz süreci egzersiz yapmadan geçirirsek, koronadan kaçarken varis tehlikesiyle burun buruna gelmemiz an meselesi. Bu riski azaltmak için gün içinde bol bol su tüketmek, düzenli kültür fizik hareketleri yapmak, bacakların rahat olacağı bol giysiler giymek, uzun süre oturur pozisyonda kalmamak ve sigaradan uzak durmak çok önemli.”

"BIÇAK ALTINA YATMAK ŞART DEĞIL"

Varis tedavisine zamanında başlanmasının, hasta için hayati risk teşkil edebileceğine de dikkat çeken Bolat, şu şekilde konuştu:

“Tedavi edilmeyen varisler, pek çok hastada spontane kanama, venöz bacak ülseri gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit edici tabloların gelişmesine neden olabilir. Bu nedenle belirtiler fark edildiği an tedavi için adım atılması çok önemlidir. Ancak ne yazık ki toplumda varis tedavisinde tek yöntemin ameliyat olduğuna dair kanılar bulunuyor ve hastalar bıçak altına yatmak istemedikleri için tedavilerini geciktirebiliyorlar. Oysa varis tedavisinde cerrahi ameliyat şart değil. Bugün Skleroterapi (köpük tedavisi) veya lazer tedavisi yöntemleriyle varis tedavisini kolay ve zahmetsizce yapabiliyoruz. Pandemi nedeniyle fiziki olarak kliniklere gelmekten çekinen hastaların destek taleplerine ise climed.com.tr üzerinden yanıt veriyoruz.”

“CERRAHİ AMELİYATLARDAKİ NÜKS İHTİMALİ AMELİYATSIZ UYGULAMALARDA YOK”

Op. Dr. Mustafa Bolat, ameliyatsız uygulanan köpük tedavisi ve lazer yöntemlerinin detaylarını ise şöyle aktardı: