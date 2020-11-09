Gençleri bekleyen tehlike: Bilinçsiz diyetler

Güzel görünmenin önem kazandığı ergenlik döneminde yapılan bilinçsiz diyetler birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Bilinçsiz diyet uygulamaları sonucunda hızlı kilo kaybının tüm vücut sistemlerini etkileyebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Havva Kılınç, özellikle hormonal ve metabolik bozukluklara neden olabileceğini söyledi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Havva Kılınç, hipertansiyon, dislipidemi, insülin direnci ve ağır psikolojik strese yol açması nedeni ile önemli bir morbidite nedeni olan obezitenin, çocukluk çağında giderek artan bir sıklıkta görüldüğüne dikkat çekerek ergenlik döneminde yapılan yanlış diyetler hakkında uyarılarda bulundu.

HANGİ KİLO MİKTARI OBEZİTE ANLAMINA GELİR?

Obezitenin, vücutta depolanan yağ miktarının fazla olması biçiminde tanımlandığını, klinik olarak obeziteyi tanımlamak için kilonun boyun karesine oranlanması (kg/m2 ) ile elde edilen vücut kitle indeksi (VKİ) kullanıldığını belirten Kılınç, “Vücut kitle indeksinin 25'in üzerinde olduğu kişiler aşırı kilolu, 30'un üzerinde olanlar obez olarak tanımlanır. Çocuklarda ise yaş ve cinse göre hazırlanan VKİ büyüme eğrileri kullanılarak >85 büyüme eğrisi (persentil) olan çocuklar aşırı kilolu, >90 büyüme eğrisi olanlar ise obez olarak sınıflandırılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

ERGENLİK DÖNEMİNDE BESİNLERE İHTİYAÇ ARTIYOR

Çocukluk çağında obezite sıklığının giderek artmasının, özellikle beden algısının önem kazandığı ergenlik çağında yeme davranışında bir takım bozukluklara yol açabildiğini söyleyen Havva Kılınç, şunları söyledi:

“Ergenlik döneminde obezite problemi olan bireylerin önemli bir bölümü erişkin yaşamlarında da obezite problemi ve buna bağlı olarak birçok kronik hastalık ile karşılaşmaktadır. Bunun sebebi bu yaş grubunda fazla kilo alımının vücuttaki yağ hücrelerinin sayısını arttırmasıdır. Bunun da geri dönüşümü erişkinlik dönemine kıyasla daha zor olmaktadır. Bu dönemde normal büyüme ve pubertal gelişmenin sürdürülmesi için besin öğelerine duyulan gereksinim artar. Demir eksikliği ve osteoporoza neden olan kalsiyum yetersizliği sık görülen beslenme sorunlarıdır.”

HIZLI KİLO VERME İLE GELEN SAĞLIK SORUNLARI

Fazla kilolardan kurtulmak amacıyla bilinçsiz diyet uygulamaları sonucunda hızlı kilo kaybı yaşandığını, bu durumun tüm vücut sistemlerini etkileyebildiğini ve hormonal ve metabolik bozukluklara neden olabildiğini belirten Kılınç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunlar arasında elektrolit dengesizlikleri, hipoglisemik ataklar, ergenlik gecikmesi, kortizon yüksekliği, insulin-benzeri büyüme faktörü-I (IGF-I) eksikliği ve tiroid işlev bozuklukları gözlenen başlıca sorunlardır. Ergenlik döneminde yetersiz beslenme veya yanlış yapılan diyetler ile ileriki yıllarda osteoporoz, şişmanlık, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları ve kanser önemli sorunlar olarak karşımıza çıkar.”

ERGENLİK DÖNEMİNDE KAÇ KİLO VERMEK DOĞRU?

Beslenmenin obezite açısından önemli olduğunu belirten Dyt. Havva Kılınç, şu şekilde konuştu: