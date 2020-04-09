Evde kalırken canı sıkılanlar dekorasyonla ilgilenmeyi seviyor. Öyle ki bazı insanları evde yapacağı küçük bir dekorasyon değişikliği bile mutlu ediyor. Konservelerden mumlar, bavullardan sehpalar ve çerçevelere kadar birçok şeyi kendi fikrinize göre değiştirebilirsiniz. Dışarı çıkmadan pratik bilgilerle evde yapabileceğiniz dekorasyon ve tasarım önerilerini sizler için hazırladık. İşte evde yapabileceğiniz 10 dekorasyon yenileme fikri…

Mutfakta kullandığımız demir rendelerin içine ışıklar yerleştirebilirsiniz. Birkaç tane olması mutfağa ayrı bir hava katıyor.

Herkesin evinde kullanılan salça konserve kutuları vardır. Ya da başka bir konserve kutusu da olabilir. Etiketini söküp, üstüne çiviyle delikler açıp, içine bir mum koymayı akıl etmek de harika bir fikir. Ya da konserveden çiçek saksısı da yapabilirsiniz.

Birbirinden farklı renk renk kavanozlar düşünün. Şu süreçte neden evde saksı olarak kullanıp balkonunuzu renklendirmiyorsunuz?

Evde eski bavul varsa bunu salon veya oturma odası için otantik bir sehba yapabilirsiniz.

Evde her odanın ayrı bir çiçeği bulunuyor. Banyoya, yatak odasına ve mutfağa koyacağınız çiçekler evde içinizi ferahlatacak.

Evde koltuk veya çekyat kırlentlerini renklendirmenin tam zamanı. Kırlent yüzlerine işleme yapabilirsiniz veya kumaşı boyayabilirsiniz.

Duvarlar evde en çok daldığımız alanlar neredeyse. Eski albümleri veya düzenlemeye fırsat bulamadığınız fotoğraflarla duvarları süslemenin tam zamanı.

Çerçeveler evi güzel gösterir. Boş çerçevelerin bile ayrı bir dekorasyon havası vardır. Evde ya da ardiyenizde boşta olan tahtalar varsa kendi çerçevenizi yapabilirsiniz.

Kendi halınızı yapabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız. Sıkılıyorsanız terapi gibi iyi gelecek sevdiğiniz renklerde yapacağınız halıyla odanıza ayrı bir hava katın.

Avizeleri değiştirin. Şu an dışarı çıkmasanız da evde avizelerin yerlerini değiştirmek de iyi gelebilir.