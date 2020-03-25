Evde çiçek bakımı nasıl olmalı? Odaya göre bitki çeşitleri neler?
Evde çiçekler nasıl yerleştirilmeli? Hangi odada hangi çiçek olmalı? gibi sorular merak ediliyor. Evde nane, orkide, fesleğen gibi birçok bitki vatandaşlar tarafından evde yetiştiriliyor. Evde yeşil yapraklı bitkileri görmeyi sevenler bakımını merak ediyor. İşte detaylar…
Koronavirüs nedeniyle evde kalınan şu günlerde evde bulunan çiçekler belki de en güzel manzara oluyor. Evde çiçek bakımı nasıl olmalı? Orkide bakımı nasıl olmalı? Evde çiçekler nasıl yerleştirilmeli? Hangi odada hangi çiçek olmalı? gibi sorular merak ediliyor. Hassas olan bitkilerin odaya göre çeşitleri olduğunu biliyor muydunuz? Aslında her odanın bir bitkisi bulunuyor. İşte odaya göre bitki çeşitleri;
SALON ÇİÇEKLERİ
Yeşil yapraklı büyük ebatlı bitkiler salonların baş tacıdır. Paşakılıcı, devetabanı ve Benjamin gibi çiçeklere salonda yer açabilirsiniz.
Devetabanı
Yarı gölge ya da gölge alanları sever. Ilık ortamlar idealdir. Yazın bolca sulayın, arada yapraklarına su püskürtün.
BANYO ÇİÇEKLERİ
Banyolar nemli alanlardır. Nemli alanı seven bitkiler tercih edebilirsiniz. Barış çiçeği, Afrika menekşesi, aşk merdiveni gibi çiçeklere banyoda bakabilirsiniz.
Barış çiçeği
Kumlu toprağı sever. Yarı gölge ya da gölge yerlerden hoşlanır. Toprağı kışın nemli tutulmalıdır. Yazın fazla su ister.
YATAK ODASI ÇİÇEKLERİ
Orkide
Sabah ve akşam güneşi gören bir pencere önü orkideye iyi gelir. Yazın bol su ister.
Echeverıa
Son zamanlarda epey popüler olan bu çiçek, yarı gölge alanları sever. Sıcağa dayanıklıdır. Kış döneminde su ihtiyacı fazla değildir. Yazın artar.
MUTFAK BİTKİLERİ
Fesleğen
Zengin toprağı sever. Bol ışık alan yerleri sevdiği gibi güneş iyi gelir. Toprağı kuru kalmayacak şekilde sulayabilirsiniz.
Nane
Kokusuyla insanı mest eden nane, yarı gölge alanları sever. Nemli ve serin iklimlerden hoşlanır. Toprağı kurudukça sulanmalıdır.
Maydanoz
Rutubetli toprağı sever. Güneşli ve yarı gölge alanlardan hoşlanırlar. Toprağı sıkça sulanmalıdır.