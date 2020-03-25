Evde çiçek bakımı nasıl olmalı? Odaya göre bitki çeşitleri neler?

Koronavirüs nedeniyle evde kalınan şu günlerde evde bulunan çiçekler belki de en güzel manzara oluyor. Evde çiçek bakımı nasıl olmalı? Orkide bakımı nasıl olmalı? Evde çiçekler nasıl yerleştirilmeli? Hangi odada hangi çiçek olmalı? gibi sorular merak ediliyor. Hassas olan bitkilerin odaya göre çeşitleri olduğunu biliyor muydunuz? Aslında her odanın bir bitkisi bulunuyor. İşte odaya göre bitki çeşitleri;

SALON ÇİÇEKLERİ

Yeşil yapraklı büyük ebatlı bitkiler salonların baş tacıdır. Paşakılıcı, devetabanı ve Benjamin gibi çiçeklere salonda yer açabilirsiniz.

Devetabanı

Yarı gölge ya da gölge alanları sever. Ilık ortamlar idealdir. Yazın bolca sulayın, arada yapraklarına su püskürtün.

BANYO ÇİÇEKLERİ

Banyolar nemli alanlardır. Nemli alanı seven bitkiler tercih edebilirsiniz. Barış çiçeği, Afrika menekşesi, aşk merdiveni gibi çiçeklere banyoda bakabilirsiniz.

Barış çiçeği

Kumlu toprağı sever. Yarı gölge ya da gölge yerlerden hoşlanır. Toprağı kışın nemli tutulmalıdır. Yazın fazla su ister.

YATAK ODASI ÇİÇEKLERİ

Orkide

Sabah ve akşam güneşi gören bir pencere önü orkideye iyi gelir. Yazın bol su ister.

Echeverıa

Son zamanlarda epey popüler olan bu çiçek, yarı gölge alanları sever. Sıcağa dayanıklıdır. Kış döneminde su ihtiyacı fazla değildir. Yazın artar.

MUTFAK BİTKİLERİ

Fesleğen

Zengin toprağı sever. Bol ışık alan yerleri sevdiği gibi güneş iyi gelir. Toprağı kuru kalmayacak şekilde sulayabilirsiniz.

Nane

Kokusuyla insanı mest eden nane, yarı gölge alanları sever. Nemli ve serin iklimlerden hoşlanır. Toprağı kurudukça sulanmalıdır.

Maydanoz

Rutubetli toprağı sever. Güneşli ve yarı gölge alanlardan hoşlanırlar. Toprağı sıkça sulanmalıdır.