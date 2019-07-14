Hadi ipucu sorusu: Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan kişi kimdir?

Olympos’a saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan kişi kimdir? Akıllı telefonlar üzerinden canlı olarak oynanan bilgi yarışması Hadi için ipucu sorusu aramaları yapılmaya başladı. Hadi bilgi yarışması hem bigli veriyor hem de para kazandırıyor. Yayınlanan on iki soruya doğru cevap veren bireyler, ödülün sahibi oluyor. İşte 12 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Olympos’a saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan kişi kimdir?

İşte cevabı...