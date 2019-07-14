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  3. Hadi ipucu sorusu: Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan kişi kimdir?

Hadi ipucu sorusu: Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan kişi kimdir?

Hadi ipucu sorusu: Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan kişi kimdir"

Olympos’a saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan kişi kimdir? Hadi 14 Temmuz ipucu sorusu yayınlandı. Binlerce kişi tarafından online olarak oynanan bilgi yarışması Hadi ipucu sorusu aramaları yapılıyor. Günde iki kez yapılan yarışma saat 12:30 ve 20:30’da oynanıyor. Bugünün ipucu sorusu da Hadi Instagram hesabı üzerinden yayınlandı. Hadi ipucu sorusu ve cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

Olympos’a saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan kişi kimdir? Akıllı telefonlar üzerinden canlı olarak oynanan bilgi yarışması Hadi için ipucu sorusu aramaları yapılmaya başladı. Hadi bilgi yarışması hem bigli veriyor hem de para kazandırıyor. Yayınlanan on iki soruya doğru cevap veren bireyler, ödülün sahibi oluyor. İşte 12 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Olympos’a saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan kişi kimdir?

İşte cevabı...

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