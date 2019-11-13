Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? Zahide Yetiş nereli, eşi Cem Arısoy kimdir?

Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatına başlayan Zahide Yetiş, şimdilerde Show TV'de program sunuyor. Zahide Yetiş'in programı 'Zahide Yetiş'le'de saat değişikliğine gidildi. Program 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da yayınlanacak. Programı seyredenler Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? sorusuna yanıt arıyor. İşte Zahide Yetiş'in hayatı..

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. "Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demekmiş Zahide'nin anlamı. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yaptı.

TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan 'İnternet TV' yi sundu, 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı.

İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon "Doktorum" Proğramını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV'de "Zahide'yle yetiş hayata" adlı programda sunuculuk yaptı.

Zahide Yetiş bir kere evlenip boşandı.

Zahide Yetiş, işadamı Cem Arısoy ile Paris'te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi. 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme'de düğün yaptı.

Zahide Yetiş'in programı şuanda 09:30'da Show TV'de yayınlanıyor. 'Zahide Yetiş'le', 25 Kasım 2019 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da yayınlanacak.

ZAHİDE YETİŞ'İN EŞİ CEM ARISOY KİMDİR?

İki kez evlenen Zahide Yetiş, 16 Eylül 2014 tarihinde işadamı Cem Arısoy ile Paris’te nikah masasına oturdu. Çiftin 2018 haziran ayında dünyaya gelen Aras Arısoy adından bir oğlu var.