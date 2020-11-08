Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın şaşkına çeviren film kazaları paylaşımı olay oldu

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Paylaşımında yıllar içinde çektiği filmlerdeki kazalarından aldığı yaraların izlerini paylaşan usta oyuncu, takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Yeşilçam'ın ünlü ismi Cüneyt Arkın paylaşıma şu notu düştü:

"Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun"

Oyuncunun paylaşımdaki bazı film kazaları ve yaraları:

• Battal Gazi'nin İntikamı filminde saçları yandı

• Kuşçu filminde barut patlamasında karnı saçmalarla doldu

• Vurgun filminde sağ dirseği ezildi

• Çıtkırıldım filminde kaşı yarıldı, gözkapakları kesildi

• Şafakta Son Kurşun filminde sol omuz kemiği kırıldı

• Malkoçoğlu filminde sol diz kapağı parçalandı.

Usta oyuncunun çok sayıda beğeni alan paylaşımına bazı takipçilerinin yorumları ise şöyle oldu:

• Çocukluğum filmlerini izlemekle geçti baba hala izliyorum ilk günkü gibi

• Dublör kullananlar utansın üstadım

• Bence sizin hayatınız da bir film olmalı

• Halkın adamı, milletin sanatçısı Cüneyt Baba, hakkımız helaldir

• Çok geçmiş olsun Türk Sinemasına senin gibi bir oyuncu gelmez, yerin doldurulamaz

• Bizlere muhteşem eserler bırakmak için canını hiçe saydın, helal olsun

• Allah uzun ömürler versin halkın gerçek sanatçısı emeğine minnettarız

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