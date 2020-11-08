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  • Menajerimi Ara dizisine sürpriz konuk! Ünlü şarkıcı ikinci kez geliyor
08 Kasım 2020 Pazar 23:27 | Son Güncelleme:

Menajerimi Ara dizisine sürpriz konuk! Ünlü şarkıcı ikinci kez geliyor

Menajerimi Ara dizisine sürpriz konuk! Ünlü şarkıcı ikinci kez geliyor

Ekranların sevilen dizisi 'Menajerimi Ara' ünlüleri konuk etmeye devam ediyor. Menajerimi Ara dizisinde İrem Derici ikinci kez konuk olmaya hazırlanıyor.

Her hafta ünlü isimleri konuk olarak ağırlayan fenomen dizi Menajerimi Ara'da Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Baraj Falay, Fatih Artman, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu başrolleri paylaşıyor.

İzleyici tarafından çok beğenilen ve sabırsızlıkla yeni bölümü beklenen dizide İrem Derici sürprizi yaşanacak. Ünlü şarkıcının diziye daha önce konuk oyuncu olarak katıldığı bölüm izleyiciler tarafından çok beğenilmişti.

Günlük yaşamındaki doğan hallerini ekrana taşıyan güzel şarkıcı, dizide kullandığı argo kelimelerle ekran başındakileri gülümsetmişti.

İlgiyle izlenen dizide İrem Derici ve Çınar sahneleri çok konuşulmuştu. Özellikle Çınar'ın İrem'den çekinmesi ve korkusu büyük ilgi görmüştü.

Yaptığı açıklamalarla olay olan İrem Derici, eğlenceli ve doğal kişiliğini başarılı dizi Menajerimi Ara'ya da yansıtmıştı.

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