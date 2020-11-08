İbrahim Çelikkol'un paylaşımı sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir ve Birce Akalay kayıtsız kalmadı

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yakışıklı başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol sosyal medya hesabı Instagram'da yeni bir paylaşıma imza attı. Bir moda çekiminden olan siyah-beyaz pozunu paylaşan başarılı oyuncu, takipçileri ve dizilerindeki partnerleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İbrahim Çelikkol'un paylaşımını beğenenler arasında eski ve yeni dizi partnerleri de bulunuyor. Siyah Beyaz Aşk dizisinde Ferhat karakterini canlandıran oyuncu aynı dizideki Aslı'yı canlandıran eski partneri Birce Akalay tarafından da ilgi ile takip ediliyor.

Oyuncunun şimdilerde yayında olan yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de de Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir'de paylaşımlara yorum ve beğenide bulunuyor. Ünlü oyuncular birbirlerinin paylaşımlarını es geçmiyor.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sevilen oyuncu, son pozu ile yine adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte beğenilen o poz:

Takipçileri tarafından yaptığı her paylaşıma büyük beğeni toplayan oyuncunun sandalyede otururken verdiği pozu kısa sürede yine 100 bini aşkın beğeni aldı.

Yakışıklı oyuncu, mimar eşi Mihre Çelikkol ve oğlu Ali ile sık sık aile fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.