  • $8,5205
  • 10,1435
  • 534.824
  • 1191.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
08 Kasım 2020 Pazar 21:35 | Son Güncelleme:

Popçu Sinan Akçıl'dan Kim Kardashian'a gönderme

Popçu Sinan Akçıl'dan Kim Kardashian'a gönderme

Popçu Sinan Akçıl, Azerbaycan Şuşa Kenti'nın Ermeni işgalinden kurtulmasının ardından sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı. Akçıl, paylaşımında Kim Kardashian'a göndermede bulundu.

Popçu Sinan Akçıl, Azerbaycan Şuşa Kenti’nın Ermeni işgalinden kurtulmasının ardından sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı. Akçıl, paylaşımında Kim Kardashian’a göndermede bulundu. Sinan Akçıl, bölgenin fotoğrafını yayınlayıp “Şuşa’yı şimdi ziyaret etmek ister misiniz?” yazarak Kim Kardashian’ı etiketledi. Akçıl’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

<p>ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde başkan yardımcılığına

ABD başkanlığına seçilen Biden'dan zafer konuşması: Birleştiren bir başkan olacağım

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.