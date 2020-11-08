Popçu Sinan Akçıl'dan Kim Kardashian'a gönderme

Popçu Sinan Akçıl, Azerbaycan Şuşa Kenti’nın Ermeni işgalinden kurtulmasının ardından sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı. Akçıl, paylaşımında Kim Kardashian’a göndermede bulundu. Sinan Akçıl, bölgenin fotoğrafını yayınlayıp “Şuşa’yı şimdi ziyaret etmek ister misiniz?” yazarak Kim Kardashian’ı etiketledi. Akçıl’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.