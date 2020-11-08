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  • Yıldız Tilbe mahkemeyi kaybetti, ağır konuştu: 'Zehir zıkkım olsun'
08 Kasım 2020 Pazar 21:10 | Son Güncelleme:

Yıldız Tilbe mahkemeyi kaybetti, ağır konuştu: 'Zehir zıkkım olsun'

Yıldız Tilbe mahkemeyi kaybetti, ağır konuştu: 'Zehir zıkkım olsun'

Avrupa Müzik'e albümlerinin satış gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle dava açan Yıldız Tilbe, mahkemeyi kaybetti.

“Yürü Anca Gidersin”, “Haberi Olsun”, “Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım” ve “Yıldızdan Türküler” isimli albümlerinin satış gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle Avrupa Müzik’e dava açan Yıldız Tilbe, mahkemeyi kaybetti. 

Hukuki mücadelesinin devam edeceğini belirten Tilbe, “Tekrar tekrar haram ediyorum bütün haklarımı çalanlara. Zehir zıkkım olsun. Allah büyüktür. Hiç önemli değil gene dava açacağım. Kazandığım her kuruşu da ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım” dedi. 

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