Yıldız Tilbe mahkemeyi kaybetti, ağır konuştu: 'Zehir zıkkım olsun'

“Yürü Anca Gidersin”, “Haberi Olsun”, “Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım” ve “Yıldızdan Türküler” isimli albümlerinin satış gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle Avrupa Müzik’e dava açan Yıldız Tilbe, mahkemeyi kaybetti.

Hukuki mücadelesinin devam edeceğini belirten Tilbe, “Tekrar tekrar haram ediyorum bütün haklarımı çalanlara. Zehir zıkkım olsun. Allah büyüktür. Hiç önemli değil gene dava açacağım. Kazandığım her kuruşu da ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım” dedi.



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