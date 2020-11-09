Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın acı üstüne acı kaybı! Babasından sonra annesini de koronavirüsten yitirdi

Ekranların sevilen sunucusu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle yaşama gözlerini yumdu. Kendisi de Kovid-19 tedavisi gören sunucunun bu acı kaybını oğlu Alper Gürpınar sosyal medya hesabından duyurdu.

İHA'da yer alan habere göre, Gürpınar'ın oğlunun konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Oğlu Alper Gürpınar olarak annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid-19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek”

Öte yandan İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. Sunucunun tedavisi ise devam ediyor.