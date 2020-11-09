09 Kasım 2020 Pazartesi 00:04 | Son Güncelleme:
Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın acı üstüne acı kaybı! Babasından sonra annesini de koronavirüsten yitirdi
İHA
İkbal Gürpınar'ın ailesinden bir acı haber daha geldi. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan ünlü sunucunun oğlu Alper Gürpınar, anneleri Neriman Dönmez'in Kovid-19'dan dolayı yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ekranların sevilen sunucusu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle yaşama gözlerini yumdu. Kendisi de Kovid-19 tedavisi gören sunucunun bu acı kaybını oğlu Alper Gürpınar sosyal medya hesabından duyurdu.
İHA'da yer alan habere göre, Gürpınar'ın oğlunun konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Oğlu Alper Gürpınar olarak annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid-19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek”
Öte yandan İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. Sunucunun tedavisi ise devam ediyor.