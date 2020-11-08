Doğduğun Ev Kaderindir'in Faruk'u Engin Hepileri'den mesaj var: Görevimizin başındayız

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinde Faruk karakterini canlandıran Engin Hepileri, ‘Akciğer’ adlı oyununun duyurusunu yaparken, izleyenleri tiyatroya davet etti. 9 Kasım’da Moda Sahnesi’nde performans sergileyecek olan oyuncu, “5. sezonumuzda bıkmadan usanmadan her türlü zorluğa rağmen ayaktayız. Bizim için tiyatro sadece bir zevk yada iş değil aynı zamanda bir toplumsal görev. Görevimizin başındayız. Hepinizi bekliyoruz” mesajını yazdı.