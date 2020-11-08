  • $8,5205
  • 10,1435
  • 534.824
  • 1191.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Doğduğun Ev Kaderindir'in Faruk'u Engin Hepileri'den mesaj var: Görevimizin başındayız
08 Kasım 2020 Pazar 21:03 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in Faruk'u Engin Hepileri'den mesaj var: Görevimizin başındayız

Doğduğun Ev Kaderindir'in Faruk'u Engin Hepileri'den mesaj var: Görevimizin başındayız

‘Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde oynayan Engin Hepileri, ‘Akciğer' adlı oyununun duyurusunu yaparken, izleyenleri tiyatroya davet etti.

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinde Faruk karakterini canlandıran Engin Hepileri, ‘Akciğer’ adlı oyununun duyurusunu yaparken, izleyenleri tiyatroya davet etti. 9 Kasım’da Moda Sahnesi’nde performans sergileyecek olan oyuncu, “5. sezonumuzda bıkmadan usanmadan her türlü zorluğa rağmen ayaktayız. Bizim için tiyatro sadece bir zevk yada iş değil aynı zamanda bir toplumsal görev. Görevimizin başındayız. Hepinizi bekliyoruz” mesajını yazdı. 

<p>ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde başkan yardımcılığına

ABD başkanlığına seçilen Biden'dan zafer konuşması: Birleştiren bir başkan olacağım

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.